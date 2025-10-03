«Уралхим» представил школьникам Пермского края образовательный проект «Учись с «Уралхимом»

В рамках выставки «Образование и карьера», которая проходит в Перми с 2 по 5 октября, состоялась презентация образовательного проекта «Учись с Уралхимом». О нем школьникам из разных городов Пермского края рассказали заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Ольга Евтина и директор Березниковского политехнического техникума Алcина Бариева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Проект стартовал на базе Березниковского политехнического техникума при поддержке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Студенты обучаются по востребованным специальностям «Аппаратчик-оператор производства химических соединений» и «Мастер слесарных работ». Они заключают с предприятием целевые договоры по программе «полного пансиона» — уникальной для региона.

Проект предусматривает комплексную поддержку учащихся: повышенную корпоративную стипендию, полностью оплаченное проживание в современном общежитии, горячее питание, брендированную одежду, практику на производстве и гарантированное трудоустройство в филиале «Азот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В будущем планируется расширить образовательный проект «Учись с «Уралхимом» на другие учебные заведения и предприятия Группы «Уралхим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Мы видим, что нынешняя молодежь ценит надежность и осознанный подход к своему будущему. Запустив формат «полного пансиона», мы стремимся не просто предоставить образование, а создать для студентов максимально комфортные и предсказуемые условия. Наша цель — снять с их плеч груз бытовых и материальных проблем, таких как оплата жилья, питания и повседневных расходов. Благодаря этому вся энергия и внимание учащихся могут быть направлены исключительно на глубокое освоение профессии и личностное развитие.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники