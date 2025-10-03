Инвестиции в развитие Дербента превысят 145 млрд рублей до 2030 года

Правительство России утвердило обновленную программу комплексного развития Дербента с продлением ее действия до 2030 года, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Финансирование программы превысит 145 млрд руб., из которых свыше 44 млрд направят из федерального бюджета, около 5 млрд руб. выделят из бюджета Республики Дагестан, а оставшиеся 96 млрд руб. составят внебюджетные инвестиции.

Основные средства пойдут на масштабную модернизацию городской инфраструктуры, включая водоснабжение и капитальный ремонт Центральной городской больницы с приобретением современного оборудования. В городе также реконструируют несколько улиц, построят новую набережную вдоль Каспийского моря и дворец спорта. Социальная сфера получит новые образовательные учреждения — школу и несколько детских садов. Кроме того, планируют возвести электрическую подстанцию, новый автовокзал, канатную дорогу и современный университет.

С 2019-го в рамках программы уже освоили более 23 млрд руб. В том числе построили детский сад на 140 мест, школу на 804 места, обустроили парки и игровые площадки, отремонтировали 55 улиц и реконструировали более 7 км дорог.

Дербент считается одним из древнейших городов России с богатым историческим наследием. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Станислав Маслаков