Лукашенко посоветовал белорусским чиновникам меньше говорить и больше делать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Солигорскую птицефабрику в Минской области. Он посоветовал руководству региона региона и чиновникам в целом меньше говорить, а больше делать, чтобы не стать «прозаседавшимися».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Президент Белоруссии раскритиковал качество работы в полях. «Это не вспашка. Если плохо вспахано - не жди никакого урожая. Потому что потом уже бульдозером будешь ровнять поле»,— добавил он. Еще одну претензию господин Лукашенко высказал по поводу заброшенных и неиспользуемых приусадебных участков.