В Махачкале задержаны два 15-летних зачинщика массовой драки в школе

По факту массовой драки в одной из школ Махачкалы задержаны два несовершеннолетних местных жителя. По факту происшествия возбуждено уголовное дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщалось, в сети интернет получила распространение видеозапись, на которой запечатлена массовая драка учащихся одного из общеобразовательных учреждений в Махачкале. Также в социальных медиа отмечается, что одному пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ход расследования дела был взят на личный контроль главой Следкома России Александром Бастрыкиным.

«Подозреваемые допрошены. В ходе допроса последние показали, что конфликт возник на почве личных неприязненных отношений»,— добавили в ведомстве.

Вопрос об избрании меры пресечения подросткам будет решен в ближайшее время.

Наталья Белоштейн