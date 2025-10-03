ХК «Сибирь» выбрал нового главного тренера

Руководство новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» назначило Вячеслава Буцаева новым главным тренером. По данным сайта клуба, контракт с ним подписан на срок до окончания сезона 2025/2026.

«Сильными сторонами тренера являются строгая дисциплина и требовательность к игрокам в тренировочном процессе. Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного нам результата»,— приводится в сообщении комментарий генерального менеджера «Сибири» Виктора Меркулова.

В качестве хоккеиста Вячеслав Буцаев выигрывал Олимпийские игры 1992 года в составе «Объединенной команды», чемпионат мира 1993-го в составе сборной России, по два раза становился чемпионом РФ и Швеции. В качестве наставника работал в пяти клубах Континентальной хоккейной лиги. В октябре 2024 года его уволили с поста главного тренера астанинского «Барыса».

Как писал «Ъ-Сибирь», днем ранее «Сибирь» объявила об отставке главного тренера Вадима Епанчинцева. Новосибирская команда слабо начала регулярный чемпионат, одержав четыре победы в 10 матчах.

Валерий Лавский