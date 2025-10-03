На Ставрополье отремонтировали четыре моста

В Ставропольском крае в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт четырех мостов, сообщает пресс-служба главы региона.

Последним из них стал капитально обновленный мост через реку Калиновка в селе Падинском Новоселицкого округа длиной 18,1 м. Он связывает жилую часть села со школой, детским садом и Домом культуры. По словам местных жителей, без реконструкции движение по мосту стало опасным. Теперь объект открыт для транспорта и пешеходов.

Ранее в этом году отремонтировали два моста через реку Томузловка в селах Новоселицком и Китаевском, которые обеспечивают доступ к социальным учреждениям. В Пятигорске завершили реконструкцию переправы, соединяющей поселок Горячеводский с городом, где расположен штаб Северо-Кавказского федерального округа.

Общая протяженность ремонтных работ в этом году составила 206 погонных метров. До конца 2025 года в эксплуатацию введут еще два моста — в Александровском и Апанасенковском округах.

Программу приведения мостов в нормативное состояние ввели в крае с 2023 года. За два года обновили 11 объектов. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа сообщил, что в крае из-за большого числа рек и водотоков мосты играют ключевую роль в транспортной системе.

Станислав Маслаков