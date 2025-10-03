Картину Брюллова стоимостью $1 млн выставили на торги

Московский аукционный дом выставил на торги картину Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир». Приблизительная оценка ее стоимости составляет $1 млн (81,7 млн руб.), сообщил аукционный дом РБК.

Фото: Московский аукционный дом

На сайте аукционного дома указано, что картина написана по мотивам новеллы итальянского поэта Джамбаттиста Касти. На обороте холста написано имя Афанасия Шишмарева — коннозаводчика и мецената, по заказу которого и была написана «Диана, Эндимион и сатир».

Господин Брюллов создал три версии картины. Две из них хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея.

Аукцион пройдет 12 октября. На торги также выставлены фреска Ильи Репина «Христос в терновом венце» с оценочной стоимостью 35 млн руб., а также портрет супруги императора Александра II Екатерины авторства Тимофея Неффа стоимостью 8 млн руб. Всего представлено более 170 лотов.