В КБР замминистра строительства подозревается в служебном подлоге

В Кабардино-Балкарии перед судом предстанет заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, которого обвиняют по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СКР.

Следствие считает, что в декабре 2024 года обвиняемый, зная о многочисленных нарушениях при строительстве, подписал акты ввода в эксплуатацию 13 объектов капитального строительства. Решения были приняты для увеличения статистических показателей. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

Константин Соловьев