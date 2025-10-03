Пермский политех подписал соглашения с пятью иракскими вузами

Пермский государственный национальный исследовательский университет подписал соглашение с пятью вузами Ирака. Как сообщает пресс-служба ПНИПУ, речь идет об университетах Аль-Мустансирия, Мисан, Дияла, Васит и Среднем техническом университете. Соглашения подписал ректор политеха Антон Петроченков и руководители иракских вузов. По словам господина Петроченкова, соглашение предусматривает сотрудничество по множеству направлений - от нефтегазовых технологий и охраны окружающей среды до экономики, педагогики и гуманитарных наук. С 2014 года в Пермском политехе по программам высшего и дополнительного образования отучились более 370 человек, в том числе и из Ирака.

В феврале этого года пермский вуз подписал соглашение с иракским Южным техническим университетом (Басра). Оно предполагает сотрудничество в нефтегазовой сфере.