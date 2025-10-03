Apple удалила приложения для отслеживания агентов ICE по требованию властей США

Корпорация Apple удалила ICEBlock и другие приложения, позволяющие отслеживать местонахождение агентов Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), из App Store.

Как пишут американские СМИ, компания сделала это по требованию администрации президента США Дональда Трампа. В Apple заявили, что это было сделано «на основании информации, полученной от правоохранительных органов, о рисках безопасности», связанных с этими приложениями.

Такого рода сервисы получили широкое распространение на фоне массовых рейдов ICE по задержанию нелегальных иммигрантов. Самое популярное из подобных приложений — ICEBlock — было запущено в апреле. В Белом доме неоднократно критиковали эти сервисы. Министерство юстиции заявило, что такие приложения повышают вероятность нападений на агентов ICE.

Яна Рождественская