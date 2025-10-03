Энергетики обсудили проблемы отрасли

1-2 октября АО «БЭСК» на Российском энергофоруме в Уфе провело три ключевых мероприятия, ставших одними из главных событий деловой программы. Так, на секции «Электрические распределительные сети: экстраполяция цифровых решений мегаполисов на малые населенные пункты» были предложены для обсуждения темы повышения наблюдаемости и управляемости электросетями. Эти компетенции ООО «Башкирэнерго» нарабатывало при реализации проекта Smart Grid в городе Уфа, который стал уникальным для российской электроэнергетики. Модератор секции, первый заместитель начальника департамента РЗА ООО «Башкирэнерго» Дмитрий Кузьмич рассказал, как технологии, зарекомендовавшие себя в мегаполисе, могут снизить аварийность в пригородах и малых населенных пунктах. К разговору подключились коллеги из Казани, Екатеринбурга, Иваново, Нижнего Новгорода и других технологических центров страны. Они поделились своим видением этой сложной технической задачи.

Работа секции «Инновационные решения в эксплуатации электрических сетей»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Из года в год на энергофоруме в Уфе продолжается обсуждение кадровой проблемы. Усилиями АО «БЭСК» здесь сложился свой круг экспертов, которые отрабатывают новые профориентационные практики и затем предлагают их для коллективного анализа. На секции «Успешные модели интеграции образования и бизнеса, как ключевой механизм подготовки кадров для энергетики» тон задала Член Правления – директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская. Она сделала акцент на острой теме привлечения молодежи в отрасль. О своих наработках рассказали представители ООО «Башкирэнерго» и АО «Сетевая компания». Представители Минобрнауки и Минтруда РБ, профильных высших и средних специальных учебных заведений поделились собственными креативными решениями. В рамках секции Юлия Казанская вручила благодарности лучшим учебным заведениями «за лидерство в рейтинге по трудоустройству студентов в АО «БЭСК».

Насыщенной оказалась секция «Инновационные решения в эксплуатации электрических сетей». Ее вел Член Правления – заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Башкирэнерго» Олег Шамшович. Эксперты обсудили опыт ООО «Башкирэнерго» по использованию БПЛА для обследования энергообъектов компании. Предметный разговор состоялся об использовании машинного зрения и о новых перспективных разработках. Некоторые из них уже используются в отрасли, другие стоят на пороге внедрения. По репликам сотрудников ООО «Башкирэнерго» и других компаний было понятно, что эти инновации заинтересовали практиков, и они готовы опробовать их на своих предприятиях.

ООО «Башкирэнерго»