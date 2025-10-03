У спикера томской гордумы будет три заместителя

На первой сессии томской городской думы восьмого созыва планируется избрать председателя и трех его заместителей. Это следует из проектов решений сессии муниципального парламента. Из трех заместителей один будет иметь статус первого вице-спикера.

В седьмом созыве у спикера был один заместитель, этот пост занимал Андрей Петров. Но в декабре 2023 года депутаты внесли изменения в регламент гордумы. Согласно его действующей редакции, «в структуру думы входят до трех заместителей председателя думы — первый заместитель председателя думы и два заместителя».

Сессия назначена на 7 октября. Все заместители будут избираться депутатами тайным голосованием.

Валерий Лавский