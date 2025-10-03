Выплаты нефтяникам по демпферу сократились за месяц почти на 50 млрд рублей

Выплаты российским нефтяным компаниям по топливному демпферу из бюджета сократились на 49,9 млрд руб. за месяц. Это следует из материалов о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, опубликованных на сайте Минфина.

В сентябре нефтяные компании получили из бюджета 30,5 млрд руб., в августе — 80,4 млрд руб. При этом в сентябре 2024 года нефтяникам выплатили 145,7 млрд руб., что выше показателя сентября этого года на 115,2 млрд руб.

Нефтяные компании получают выплаты из бюджета, если экспортная цена на нефтепродукты превышает установленные внутренние цены.