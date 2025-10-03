Грузоперевозки из Ставрополя в Грузию выросли в 2,7 раза

По итогам августа 2025 года спрос на международные грузоперевозки из Ставрополя в Грузию вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой значительный рост зафиксировали эксперты платформы Авито Услуги, которые проанализировали динамику спроса по направлениям из города и всего региона.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Помимо Грузии, увеличился интерес к перевозкам в Беларусь (+56%) и Казахстан (+43%). В масштабах Ставропольского края динамика схожая, но прирост менее выражен: грузоперевозки в Грузию повысились на 80%, затем в Беларусь — на 33%, а в Казахстан — на 24%.

Станислав Маслаков