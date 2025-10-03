Четырех экс-депутатов из Москвы заочно приговорили к 4 годам колонии

Никулинский районный суд Москвы признал виновными в организации деятельности нежелательной в РФ организации четырех бывших депутатов муниципальных округов столицы. Речь идет об Илье Глеке, Елене Русаковой, Сергее Власове и Илье Азаре (объявлен иностранным агентом). Об этом сообщило московское управление прокуратуры.

Всех фигурантов заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима. Суд также запретил осужденным администрировать сайты на пять лет.

Как заявлял Следственный комитет России (СКР), экс-депутаты занимались вербовкой новых участников в признанное нежелательным НКО «Депутаты мирной России». Для этого фигуранты опубликовали две статьи для привлечения в НКО.

По данным прокуратуры, учредителем «Депутатов мирной России» выступил Илья Глек. Остальные осужденные входят в управляющий совет. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Никита Черненко