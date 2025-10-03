«Единственное, в чем сходятся многие, — это результативность»

В одиннадцатом туре Российской премьер-лиги, матчи которого будут сыграны в ближайшие выходные, состоятся сразу два московских дерби. В субботу «Динамо» принимает «Локомотив», а в воскресенье ЦСКА ждет в гости «Спартак». Шансы команд оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Противостояние ЦСКА и «Спартака» как только ни называли, но пафосное и яркое «дерби всея Руси» прижилось. И на каких бы местах ни находились команды, внимания к их очным встречам меньше не становилось. А уж сейчас, когда армейцы занимают первое место, а «Спартак», хоть и находится на пятом, отстает от соперника всего на три очка, тем более. Плотность вверху турнирной таблицы РПЛ такая, что любая осечка может отправить лидера за пределы первой тройки. Так что накал страстей точно будет запредельным. И найти фаворита вряд ли получится. Букмекеры, несмотря на тот факт, что «Спартак» играет в гостях, отдают ему минимальное предпочтение. В «Лиге Ставок» победа красно-белых идет с коэффициентом 2,7, успех ЦСКА можно взять за 3, а ничейный исход за 3,15. Это удивительно, ведь армейцы стабильнее. Так считают многие эксперты, в том числе комментатор Александр Аксенов: «Стилистически ЦСКА ярко смотрится, и мы видим, что от матча к матчу игра не становится, скажем так, хуже. Наоборот, ЦСКА этот высочайший уровень держит. "Спартак" таким похвастаться не может, он не так стабилен».

Единственное, в чем сходятся многие, кто анализировал предстоящее противостояние ЦСКА и «Спартака», — это результативность. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин ждет больше трех мячей и даже рискнул предсказать точный счет: «Я думаю, матч будет результативным, потому что нападение и у той, и у другой команды хорошее. ЦСКА и сами играют, и другим дают, и "Спартак" такой же, поэтому голы будут. Думаю, 2:2 или 2:1 кто-то из них выиграет». В «Лиге Ставок» взять счет 2:2 можно с высоким коэффициентом 12. А пари на то, что в игре будет забито три мяча или больше, удвоит сумму выигрыша. Хотя, если положить руку на сердце, делать прогнозы на дерби ЦСКА—«Спартак» сейчас крайне сложно. Особенно из-за красно-белых, полагает футбольный эксперт Владислав Радимов: «Непонятно, чего ждать от "Спартака". Они в подвешенном состоянии: к лидерам таблицы подтянулись, очки набрали. Но будет ли качественный скачок именно в игровом плане? Вот ждешь этого, ждешь, а случится это или нет, тоже непонятно. Ближайший матч расставит все точки над "i"».

В другом московском дерби, «Динамо»—«Локомотив», по мнению букмекеров, есть ярко выраженный фаворит — это команда Валерия Карпина. В «Лиге Ставок» пари на победу хозяев идет чуть выше 2, а успех «Локомотива» аж за 3,7. И с таким раскладом Дмитрий Булыкин, который играл и за «Локомотив», и за «Динамо», категорически не согласен:

«Сейчас и "Динамо" набрало ход, и "Локомотив" прервал серию ничьих, поэтому я думаю, что фаворита в этом противостоянии нет. Мне даже кажется, что будет ничья в этом матче, например, 1:1».

Стоит отметить, что атака как у «Динамо», так и у «Локомотива» выстроена лучше обороны, поэтому победить может кто угодно, но голами команды с большой долей вероятности обменятся. В «Лиге Ставок» такой исход идет за 1,6. И, конечно, не будем забывать про любовь «Локомотива» к ничейным исходам. Ведь железнодорожники сыграли вничью пять из шести последних матчей. И, кстати, пока единственные не проиграли в РПЛ ни одной встречи.

Конечно, оба дерби мы увидим в прямом эфире на общедоступном телеканале «Матч ТВ». В субботу «Динамо» и «Локомотив» начнут в 19:45, здесь будут работать комментаторы Константин Генич и Сергей Дурасов. А стартовый свисток встречи ЦСКА—«Спартак», которую комментируют Георгий Черданцев и Роман Нагучев, прозвучит в воскресенье в 16:30.

Владимир Осипов