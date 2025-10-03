Нововоронежские школьники вышли в финал Метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома»

В Нововоронеже состоялся муниципальный этап Метапредметной олимпиады в рамках проекта «Школа Росатома». Параллельно такие этапы проходили и в других городах присутствия объектов атомной промышленности.

Фото: предоставлено Галиной Пегусовой

Участие в олимпиаде приняли 8 команд — по две команды от каждой городской школы. В состав команды вошли четыре учащихся из 5-8 классов.

Задания Метапредметной олимпиады охватывают различные области знаний и направлены на то, чтобы проверить общую эрудицию школьника, критическое мышление, умение работать в команде, анализировать текст и делать выводы, выдвигать гипотезы и доказывать их. К примеру, школьники должны были объяснить, как купить больше билетов на самолёт, но при этом получить максимальную выгоду. В другом задании участники команды должны были проанализировать статистические данные численности населения, на основе которых нужно было дать ответы, где были выявлены демографические ямы и, наоборот, всплески.

«Метапредметная олимпиада — одно из любимых школьниками мероприятий. Команды соревнуются и решают задания, которые не найдешь в интернете. Одолеть задания можно только совместным мозговым штурмом, работая в команде. Формирование подобных качеств очень ценно для будущих сотрудников атомной отрасли», - сказал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Третье место заняла команда из школы №4, в ее состав вошли Никита Мысин, Иван Пахомов, Евгения Соловьева, Виктория Соломатина. Второе место — у команды из школы №3 (Гриша Варнавский, Никита Сидоров, Александра Сухинина, Алина Сиднева). Первое место заняла команда из школы №1, в которой свои знания показали Никита Тимченко, Иван Махонин, Иван Поваров, Иван Баштыенов. Теперь победившей команде в ноябре предстоит отправиться в финал Метапредметной олимпиады в г. Озерск (Свердловская область).