УЗПМ выпустил реагенты «Бионорд» в новой упаковке с экологическим посылом

Пермское предприятие УЗПМ (Уральский завод противогололедных материалов), основная производственная площадка которого находится в Краснокамске, представило обновленную концепцию упаковки для известной далеко за пределами Прикамья линейки противогололедных материалов «Бионорд». Местный производитель, ставший одним из лидеров российского рынка экологичных реагентов, продемонстрировал новый подход к визуальной коммуникации с потребителями, отражающий философию комплексной заботы о городской среде и соответствующий современным экологическим требованиям.

Центральным элементом обновленного дизайна стали трогательные изображения домашних собак в зимней одежде – милые питомцы красуются в вязаных шапочках и теплых шарфах. Такое креативное решение органично развивает основную идею бренда «Бионорд», который изначально создавался с учетом потребностей современного мегаполиса как единой экосистемы. Новые визуальные образы транслируют важную мысль: безопасность горожан на зимних улицах неразрывно связана с благополучием их четвероногих друзей, сохранностью городских зеленых зон и общей экологической обстановкой. Благодаря яркому и запоминающемуся оформлению пермская продукция становится более заметной на полках федеральных торговых сетей и помогает покупателям сделать выбор в пользу безопасных для природы реагентов. Информированный потребительский выбор формирует новые стандарты качества, побуждая управляющие компании учитывать требования жителей к экологичности используемых противогололедных материалов.

Решение краснокамского завода обновить визуальный образ продукции продиктовано не только маркетинговыми соображениями, но и реальными потребностями современных городов, включая Пермь и другие муниципалитеты Пермского края. Мегаполисы сегодня представляют собой сложные экосистемы с миллионным населением, где, согласно данным ТАСС, 57% семей содержат домашних питомцев, а городские территории насчитывают тысячи деревьев и кустарников. Зимой применение некачественных реагентов создает множественные проблемы: травматизм людей и животных на обледенелых тротуарах, ускоренную коррозию транспорта и городской инфраструктуры, угнетение растительности и загрязнение почв. Использование агрессивных химических составов и острых абразивных материалов запускает цепную реакцию негативных последствий для всей городской среды.

Технология производства реагентов «Бионорд» базируется на принципах экологической ответственности. В составе продукции полностью отсутствуют щелочи, песок и острая гранитная крошка, способные нанести вред людям, животным и растениям. Вместо агрессивных компонентов технологи УЗПМ используют минеральные соли в безопасной концентрации и мраморную крошку – материал, который мягче гранита и постепенно истирается, не засоряя городскую среду. Максимальная безопасность реагента достигается при соблюдении рекомендованной дозировки – избыточное применение любых противогололедных материалов нарушает баланс городской экосистемы. Вся линейка продукции УЗПМ соответствует требованиям ГОСТ, имеет положительное заключение Государственной экологической экспертизы и экологический сертификат «Экосертик». Реагенты краснокамского завода относятся к четвертому классу опасности – малоопасным веществам, сопоставимым по воздействию с обычной пищевой солью.

Генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв подчеркнул значимость нововведения для региона и страны: «Новая розничная упаковка отражает эволюцию подхода к зимней безопасности. Если раньше противогололедные материалы оценивались только по эффективности плавления льда, то сегодня наша команда видит задачу шире – создавать решения, которые работают на благо всего городского пространства. Современные реагенты должны обеспечивать безопасность пешеходов и водителей, при этом не причиняя вреда животным, не разрушая инфраструктуру и сохраняя зеленые насаждения. Это сложная инженерная задача, которую наши специалисты успешно решают, делая Пермский край одним из центров экологичных технологий для всей России».

Ассортимент бренда «Бионорд» включает четыре специализированных продукта. Универсальный состав «Bionord Universal» эффективно работает на всех твердых поверхностях при температуре до минус 30 градусов – актуально для суровых уральских зим. «Bionord Green» с биофильной добавкой разработан специально для частных домовладений и парковых зон, где особенно важна забота о природе и животных. Профессиональная формула «Bionord Pro» предназначена для промышленных объектов и транспортных узлов – препарат начинает действовать уже через 20 минут после нанесения и демонстрирует семикратную экономичность по сравнению с традиционной пескосоляной смесью. «Bionord Pro Plus» с увеличенным содержанием мраморной крошки создан для наклонных поверхностей, где требуется мгновенный фрикционный эффект.

Все эти продукты, созданные в Пермском крае, сегодня успешно применяются не только в Прикамье, но и во многих регионах России, укрепляя репутацию Перми как центра производства экологичных противогололедных материалов.

