В Набережных Челнах на аренду спецтехники для дорожных работ выделили на 100 млн

В Набережных Челнах направят 100 млн рублей на аренду спецтехники с экипажем для дорожных работ. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В работах будет задействован широкий круг техники, включая экскаваторы-погрузчики, бульдозеры, гусеничные экскаваторы, самосвалы грузоподъёмностью от 13 до 40 тонн, тралы, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, автогидроподъемники, манипуляторы, комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики и снегоуборочные машины. Работы будут осуществляться до 30 апреля 2026 года.

Заказчиком выступает ООО «Предприятие автомобильных дорог». Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей, а также занимается подготовкой строительных площадок.

Анна Кайдалова