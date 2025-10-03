Под Уфой планируют построить логистический центр за 2,3 млрд рублей

Инвестиционно-строительная компания «Социнвестстрой» планирует вложить более 2,3 млрд руб. в строительство оптово-распределительного центра в Уфимском районе, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил гендиректор организации Альберт Исхаков на встрече с главой региона Радием Хабировым.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в группе компаний «Траст-инвест», в которую входит инвестор, объект будет представлять собой складские помещении категории А для хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Общая площадь логистического комплекса составит 26,6 тыс. кв. м, из которых 9,8 тыс. кв. м займут холодильно-морозильные установки. Планируется, что эксплуатировать центр будет «СберЛогистика».

Реализация проекта позволит создать около 40 рабочих мест со средней зарплатой от 65 тыс. руб., рассказали в «Траст-инвест». На строительство комплекса отводится пять лет.

ООО «Инвестиционно-строительная компания "Соцстройинвест"» зарегистрировано в мае этого года в Агидели. Соучредителями являются Ильшат Ахметов и Альберт Исхаков. Холдинг «Траст-инвест» специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости, в числе реализованных проектов группы компаний — жилые комплексы в Уфе и Дюртюлях.

Идэль Гумеров