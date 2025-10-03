Глава Башкирии провел заседание по защите предприятий от атак БПЛА

В Уфе на площадке ПАО «Газпром газораспределение Уфа» под руководством главы Башкирии Радия Хабирова прошло заседание оперативного штаба по защите нефтеперерабатывающих предприятий от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В совещании приняли участие руководители силовых структур, предприятий, министерств и ведомств, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

В сентябре Башкирия трижды становилась объектом атак беспилотников ВСУ. Ударам дронов подвергались объекты «Башнефти» и «Газпром нефтехим Салавата».

Идэль Гумеров