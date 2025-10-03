Компания «Сладофф» выкупила активы «Талосто-Шахты» за 121 млн рублей

Новочеркасская кондитерская компания «Сладофф» выкупила активы ООО «Талосто-Шахты» за 121,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе лотов значились земельный участок в Шахтах площадью 89,3 тыс. кв. м, а также прилегающие производственные здания общей площадью 12 тыс. кв. м, куда входят цех по производству мороженого и мучной цех. Кроме этого, на торги были выставлены холодильное, пищевое, упаковочное оборудование, мебель, компьютерная техника и прочее имущество.

ООО «Сладофф» стало единственным участником аукциона, выкупив имущество по начальной цене.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Сладофф» зарегистрировано 17 июля 2009 года в Новочеркасске. Генеральным директором является Юлия Моренко. Основным видом деятельности является производство сухарей, печенья, тортов и прочих сухарных хлебобулочных изделий длительного хранения. Уставный капитал составляет 1,2 млн руб.

Наталья Белоштейн