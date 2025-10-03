Жителя Чапаевска признали виновным в оправдании терроризма за комментарий в YouTube
Житель Чапаевска признан виновным в оправдании терроризма с использованием интернета, сообщили в областном УФСБ.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В августе 2024 года мужчина опубликовал в YouTube на канале «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в России) комментарии, оправдывающие деятельность украинского военизированного объединения.
Приговором Центрального окружного военного суда подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и оштрафован на 550 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов на срок 2 года.