Жителя Чапаевска признали виновным в оправдании терроризма за комментарий в YouTube

Житель Чапаевска признан виновным в оправдании терроризма с использованием интернета, сообщили в областном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В августе 2024 года мужчина опубликовал в YouTube на канале «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в России) комментарии, оправдывающие деятельность украинского военизированного объединения.

Приговором Центрального окружного военного суда подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и оштрафован на 550 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов на срок 2 года.

Сабрина Самедова