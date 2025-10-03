АО «БЭСК» провело День поставщика

2 октября в рамках Российского энергетического форума в Уфе состоялся День поставщика. Среди участников – представители производителей электрооборудования из разных регионов России, включая делегацию из Китая.

Производители электрооборудования из России и Китая в Центре управления сетями ООО «Башкирэнерго»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Первая часть программы включала экскурсию по энергообъектам Башкирии. Гости посетили подстанцию «Зубово», трансформаторный завод ЭРСО и Центр управления сетями ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК»). Экскурсия позволила гостям увидеть современные технологии и решения, используемые в энергетической отрасли республики.

Далее День поставщика перешел в формат бизнес-встречи, на которой член Правления – директор по закупкам и логистике ООО «Башкирэнерго» Булат Гарипов рассказал о компании, а также обсудил с участниками перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

ООО «Башкирэнерго»