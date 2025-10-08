Russian Beauty Guru (RBG)

Главная идея — красота без стереотипов и подражания, а источник вдохновения — достопримечательности, архитектура, природа и культурное наследие России. Каждая коллекция RBG создается совместно с визажистами: Владимиром Калинчевым, Аленой Моисеевой, Глашей Гурьяновой, Сафи Коваленко, Денисом Карташевым, Ириной Ливенталь, Аленой Лаврентьевой. Все средства (помады, блески, туши, средства для макияжа кожи) производятся в Подмосковье и не тестируются на животных.

