Russian Beauty Guru (RBG)

Russian Beauty Guru (RBG) — бренд косметики, созданный в 2021 году бьюти-экспертом Натальей Ракоч

Главная идея — красота без стереотипов и подражания, а источник вдохновения — достопримечательности, архитектура, природа и культурное наследие России. Каждая коллекция RBG создается совместно с визажистами: Владимиром Калинчевым, Аленой Моисеевой, Глашей Гурьяновой, Сафи Коваленко, Денисом Карташевым, Ириной Ливенталь, Аленой Лаврентьевой. Все средства (помады, блески, туши, средства для макияжа кожи) производятся в Подмосковье и не тестируются на животных.

Фото: Russian Beauty Guru

Фото: Russian Beauty Guru

