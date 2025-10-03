Нижегородский «Сокол» локализует производство подкилевого отсека самолета МС-21

Нижегородский авиазавод «Сокол» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) начал сборку первого подкилевого отсека нового пассажирского самолета МС-21-310. Об этом сообщили в ОАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Это ключевой этап в развитии завода и важный вклад в программу отечественного самолетостроения»,— отметили в корпорации. Там добавили, что работа ведется в рамках кооперации: сейчас нижегородский завод собирает уже произведенные на других предприятиях детали. При этом «Сокол» выпускает большую часть номенклатуры деталей для этого агрегата.

Для сборки подкилевого отсека на нижегородском авиазаводе подготовили участок агрегатно-сборочного цеха. После сборки отсек передадут по цепочке предприятий ОАК для сборки лайнера.

На третьем этапе производство отсека полностью локализуют на «Соколе». Для этого завод введет в эксплуатацию новое оборудование и освоит изготовление листовых обшивок и деталей для гидравлической и топливной систем, а также системы кондиционирования. Параллельно отсеки будет производить завод ОАК в Ульяновске. Планируется выпуск 24 комплектов ежегодно.

Владимир Зубарев