ГК «Калашников» за лето приобрела доли в восьми швейных фабриках

ГК «Калашников» летом приобрела доли в восьми швейных производств в Московской, Владимирской, Тульской и Орловской областях. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, с которыми ознакомился РБК.

Сделки оформлены через «Триада-ТКО», входящую в концерн. Компания приобрела от 21% до 100% в уставном капитале швейных компаний.

В Тульской области группа приобрела в конце августа 25% в ООО «Швейная компания "Лидер"» и в июле 21% — в «Йндоком». В Московской области холдинг купил в середине августа 21% в компании «Главный ресурс». Во Владимирской области структура «Калашникова» вошла в капитал «Владимирской швейной фабрике "Ладушка"» (21%), а также приобрела по 100% в фирмах «Дишта», «Виктория» и «Велес». В Орловской области «Триада-ТКО» приобрела 21% в компании «Шатл».

«Триада-ТКО» основана в 2011 году, частью «Калашникова» стала в 2018 году. Компания специализируется на пошиве обмундирования и спецэкипировки. По данным СПАРК, ее выручка от продаж за 2024 год составила 65,5 млрд руб. при чистой прибыли 810,8 млн.

Весной «Триада-ТКО» выкупила 21-процентные доли компаний в Тверской («Главный ресурс Тверь») и Рязанской областях («Янг стори»). Еще раньше (с декабря 2024 года по март 2025 года) группа инвестировала в пять других швейных производств. В конце февраля «Триада-ТКО» купила 21% в компании «Булава» с фабриками по пошиву одежды в Ростовской области.