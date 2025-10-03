Арбитражный суд Пермского края установил, что заявление о признании несостоятельным бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева подано с нарушениями. Как следует из определения, в направленных заявителем материалах отсутствует уведомление или другие документы о вручении господину Туеву копии заявления. Недостатки, препятствующие рассмотрению требований по существу, должны быть устранены до 29 октября текущего года.

Напомним, банкротства Андрея Туева добивается обанкротившийся банк, функции конкурсного управляющего которого выполняет Агентство по страхованию вкладов. Согласно карточке дела, сумма претензий к бывшему председателю правления составляет 319,5 млн руб.

В начале года суд удовлетворил требования ГК «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании указанной суммы с господина Туева, бывшего зампреда правления Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова солидарно. Речь идет об ущербе по уголовному делу о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями. В 2022 году Андрей Туев был приговорен за это к семи годам лишения свободы, в прошлом году суд освободил его условно-досрочно. Заявление о банкротстве бывшего топ-менеджера Экопромбанка оставлено без движения