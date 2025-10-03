Новосибирская ГЭС установила рекорд выработки

По итогам сентября Новосибирская ГЭС выработала 279,6 млн кВт•ч электроэнергии. Это на 15% выше рекордного значения, зафиксированного в 1990 году, и составляет 170% от среднемноголетней выработки для сентября, сообщили в «Русгидро».

«Из-за аномально высокого притока воды, который на 160% превысил норму из-за интенсивных осадков, были оптимизированы графики ремонтов. Это позволило задействовать весь доступный потенциал гидроагрегатов, избежать холостых сбросов и дополнительно выработать 80 млн кВт•ч электроэнергии»,— рассказали в компании.

По прогнозам «Русгидро», в ближайшие месяцы приток воды в водохранилище останется высоким. В октябре ожидается приток 1850±150 м/с, что составит 149% от нормы.

Новосибирская ГЭС была построена в 1950-1959 годах. Ее установленная мощность составляет 490 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 2 млрд кВт.ч. Станция работает на оптовом рынке электроэнергии и мощности, покрывая суточную и недельную неравномерность нагрузки. Выполняет функции резерва мощности для регулирования частоты и напряжения, обеспечения аварийного резерва мощности для новосибирской энергосистемы.

Михаил Кичанов