Торговые центры выстраиваются по районам

Малоформатных торговых центров в столице станет втрое больше. Девелоперы могут ввести более 170 тыс. кв. м такой недвижимости в ближайший год, прогнозируют аналитики консалтинговой компании CORE.XP. Но уже с 2027-го строительство районных ТЦ могут поставить на «стоп», чтобы не потерять арендаторов из-за высокой конкуренции. Но они и сейчас осторожно заходят в такие проекты. Зачем Москве столько новых площадок, если трафик падает? Выясняла Аэлита Курмукова.

Москвичам теперь строят «районники», так называют небольшие торговые центры в формате «рядом с домом», чаще в один-два этажа и площадью в 5-10 тыс. кв. м. Доля таких проектов только в этом году, как говорят собеседники “Ъ FM”, составила 70%. Пул арендаторов там заметно отличается от стандартных ТЦ: на сегмент fashion, например, приходится не больше 15%, что вдвое ниже рынка. «Якорями» выступают фитнес-центры и общепит. В теории такие объекты могут обеспечить неплохой трафик, особенно если рядом есть метро. Но сдаются такие площадки в черновой отделке, что сдерживает потенциальных арендаторов, пояснила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай: «Инвестиции в отделку — это очень большой кост для арендаторов: от 130 тыс. руб. до 250 тыс. руб. за квадратный метр в зависимости от качества материалов. За год эти цифры выросли на 12%, и сейчас бизнесу особенно трудно будет находить новые помещения».

В Москве более 500 торговых центров разного формата. Трафик в первом полугодии падает практически везде, выяснили специалисты сервиса «МТС Геоэффект». Исключение — ГУМ, там положительная динамика (+28%), в основном за счет туристов. А вот в других крупных столичных ТЦ посещаемость снизилась от 2% до 17%. Наибольшее падение показал «Рио» на Дмитровском шоссе. Но при этом застройщики активно вводят новые объекты. И за этим стоит в том числе программа комплексного развития территорий, подчеркнула партнер NF Group Марина Малахатько: «Для того чтобы получить скидку на смену вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья, девелоперы используют этот механизм.

Насущной потребности у горожан в новых торговых центрах однозначно нет, за исключением микрорайонов, где исторически есть такая нехватка.

Речь о восточном направлении, бывшей промзоне, которая перестраивается полностью в жилье. Где высокая плотность застройки, там это имеет смысл так же, как в новых районах — Новой Москве или же Ватутинках, например, где много людей живет, а ритейла мало».

Но в так называемые районники, как выясняется, чаще заходят продуктовые ритейлеры, фитнес-студии и рестораторы. Так что крупные ТЦ не потеряют покупателей, даже несмотря на рост трансакций в онлайне. Но рынок уже меняется, заметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин: «Есть некий ложный посыл, что в торговые центры перестали ходить москвичи. С 2019 года была большая просадка, минус 20%. Но сейчас более или менее ровная посещаемость.

Площадки нащупали новую нишу.

Я бы не спешил хоронить большие форматы. В 2022-2023 годах все пророчили смерть "Меге" и другим крупным ТЦ. Но они борются за посетителей, и люди туда приезжают. Торговые центры решают вопрос, какими они станут: будет ли это больше fashion, станет ли развлечением или каким-то миксом с омниканальными форматами. Мы это увидим, думаю, в ближайшие два-три года».

Крупные торговые центры при сегодняшней ключевой ставке строить слишком дорого. В 2010-х такой проект окупался за три-четыре года, сейчас, как говорят собеседники “Ъ FM”, нужно закладывать десять лет.

Аэлита Курмукова