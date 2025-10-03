В Ижевске осудят местного жителя за хищение более 5 млн рублей

Прокурор Первомайского района Ижевска утвердил обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 5 млн руб. (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что 2022 по 2024 год фигурант, зарегистрированный как самозанятый, организовал рекламную кампанию, предлагая гражданам инвестировать в строительство деревянных сооружений на территории Ижевска и Завьяловского района. Заключая договоры подряда, он не намеревался выполнять обязательства и убеждал людей вносить предоплату, обещая привлечь строительные бригады.

Для создания видимости деятельности обвиняемый предоставлял фиктивные доказательства приобретения строительных материалов. При этом он не располагал штатом квалифицированных строителей, собственными производственными мощностями, строительной техникой и необходимым инструментом.

Фигурант похитил более 5 млн руб. у 29 жителей Удмуртской Республики и Татарстана. Обвиняемый находится под стражей, его счета арестованы. Уголовное дело направлено в Первомайский райсуд Ижевска для рассмотрения.

Анастасия Лопатина