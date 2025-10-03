Стартовало голосование за символы на банкноте 500 рублей

Началось онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей, сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — Пятигорску.

Россиянам предстоит выбрать два символа для купюры: из достопримечательностей Пятигорска (для лицевой стороны) и из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа (для оборотной стороны). Проголосовать можно по ссылке. Пока лидируют скульптура орла, терзающего змею, на горе Горячей и гора Эльбрус.

Достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке композиции банкноты. Дизайн купюры включает изображения первого и второго плана, фоновые изображения и микрорисунки.

«Новая банкнота 500 рублей встанет в один ряд с другими купюрами, которые прошли модернизацию. Они оформлены в соответствии с единой концепцией: одна банкнота — один федеральный округ. В обращении уже находятся обновленные 100 и 5000 рублей»,— отметили в ЦБ.

Сабрина Самедова