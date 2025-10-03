Страны ШОС предложили Дагестану инициировать сотрудничество по горным территориям
Шанхайская организация сотрудничества предложила властям Дагестана при поддержке Совета Федерации инициировать взаимодействие России со странами ШОС по развитию горных территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Представитель организации озвучил идею во время панельной сессии.
«Горы есть во всех странах ШОС, и мы хотим сотрудничать с вами в этом направлении, так же, как сотрудничаем в областях спорта, культуры и других сферах. В ноябре мы планируем в Москве заседание Совета глав правительств стран ШОС и просим вас выступить с такой инициативой для обсуждения этого вопроса на заседании», — приводят в сообщении слова Сохайла Хана, заместитель генерального секретаря ШОС.
В Шанхайскую организацию сотрудничества в настоящее время входят десять стран: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан и Монголия, еще 14 государств являются партнерами по диалогу.