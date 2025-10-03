В Ростове осудили жителя Краснодара за попытку вступить в терорганизацию

Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии строго режима жителя Краснодара Игоря Яковенко за попытку вступить в запрещенное в России террористическое украинское военизированное объединение «Легион Свободы России» (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В суде доказано, что в мае 2025 года обвиняемый связался с вербовщиком, который помогал желающим вступить в ряды объединения и выехать на территорию Украины. В ответ фигурант получил анкету. Однако отправить ее адресату он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

В соответствии с приговором суда, первые два года назначенного срока Яковенко проведет тюрьме, остальные — в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Наталья Белоштейн