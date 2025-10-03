Муниципальная реформа потребовала правок

Законодательное собрание Красноярского края приняло в первом чтении поправки в закон о муниципальной реформе, принятый всего несколько месяцев назад. Они позволят действующему горсовету Красноярска избрать мэра вместо Владислава Логинова, который уже в статусе обвиняемого во взяточничестве сложил полномочия. Но депутаты горсовета не представляют жителей территорий, которые были присоединены к Красноярску в результате реформы. По мнению фракции КПРФ, в этой ситуации «новые» красноярцы могут обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о нарушении их избирательных прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поправки в закон о МСУ позволят прийти в мэрию Красноярска новому руководителю

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Поправки в закон о МСУ позволят прийти в мэрию Красноярска новому руководителю

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предложенный губернатором Михаилом Котюковым закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» вступил в силу 19 июня 2025 года. Поправки к нему глава региона внес в законодательное собрание 25 сентября, то есть спустя всего три месяца. В первом чтении краевой парламент рассмотрел их на сессии 3 октября.

Судя по предложенным изменениям, инициаторы муниципальной реформы в первоначальном варианте закона не учли все существующие и возможные юридические последствия перехода на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ), а также изменений границ между муниципалитетами.

«В ходе применения закона края возникла необходимость дополнительного урегулирования отдельных вопросов, связанных с осуществлением МСУ во вновь образованных муниципальных образованиях»,— признала, представляя поправки депутатам, заместитель начальника управления территориальной политики губернатора Светлана Цепелева.

Например, к Красноярску был присоединен ряд соседних сельских территорий с населением около 35 тыс. человек. «Первый глава вновь образованного муниципального образования городского округа город Красноярск избирается красноярским городским советом депутатов первого созыва из числа кандидатов, представленных губернатором Красноярского края»,— говорится в законе. Но, как писал «Ъ-Сибирь», 16 сентября горсовет принял досрочную отставку мэра Владислава Логинова, который ранее был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Таким образом, новый глава краевой столицы может быть избран либо после истечения срока полномочий нынешнего созыва горсовета и выборов в окружной совет в 2028 году (исполнительную власть в этом случае три года будет возглавлять врио мэра), либо после досрочного роспуска городского парламента.

«Проектом закона края… предлагается в случае, если в переходный период досрочно прекращены полномочия глав муниципальных образований, … предусмотреть возможность их избрания в порядке, установленном законом края "Об организационных основах местного самоуправления в Красноярском крае" на срок до окончания срока полномочий соответствующего представительного органа муниципального образования»,— предложен выход из ситуации в новом законопроекте.

Но и этот вариант встретил понимание не у всех депутатов. Член фракции ЛДПР Павел Семизоров поинтересовался, как жители новых территорий Красноярска смогут выразить свое мнение при избрании мэра, если они не представлены депутатами в горсовете.

«У нас есть масса вопросов от наших коммунистов, первичных отделений присоединенных территорий: на каком основании их лишили активного избирательного права? Почему они не будут принимать участие в избрании тех людей, которые будут избирать главу?»,— задал вопрос заместитель руководителя фракции КПРФ Александр Ратахин.

По его мнению, принятие поправок может иметь последствия «в юридической плоскости», поскольку жители новых территорий Красноярска могут попытаться оспорить эти решения. Чтобы не создавать такие риски, господин Ратахин предложил провести выборы окружного совета Красноярска.

Председатель комитета заксобрания по государственному устройству, законодательству и МСУ Галина Ампилогова («Единая Россия») сообщила, что у прокуратуры есть замечания к тексту законопроекта, но они не мешают принять его в первом чтении. По словам ее однопартийца Виталия Дроздова, он обсудил вопрос представительства новых территорий со спикером горсовета Наталией Филюриной. «Действующие депутаты будут закреплены за этими территориями так, чтобы общаться с жителями, понимать их настроения»,— изложил господин Дроздов позицию парламента Красноярска.

За принятие законопроекта о поправках в закон «О территориальной организации МСУ в Красноярском крае» в первом чтении проголосовали 35 депутатов, при четырех против и одном воздержавшемся. По словам спикера заксобрания Алексея Додатко, второе чтение запланировано уже на 9 октября.

Валерий Лавский