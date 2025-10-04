В Татарстане закупят лекарство от рака на 33,4 млн рублей

В Татарстане приобретут противоопухолевое лекарственное средство «Бевацизумаб» на сумму 33,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок.

Стоимость одной упаковки препарата составляет 25,7 тысяч рубля. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана». Всего компания закупит 1300 упаковок препарата.

«Бевацизумаб» применяется при лечении различных видов злокачественных опухолей. Среди показаний — метастатический колоректальный рак, рак молочной железы, немелкоклеточный рак лёгкого, почечно-клеточный рак, глиобластома, эпителиальный рак яичника и маточной трубы, а также рак шейки матки. Препарат используется как в комбинации с химиотерапией и лучевой терапией, так и в монотерапии при прогрессировании заболевания.

Анна Кайдалова