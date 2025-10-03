СКР эксгумировал из массовых захоронений в ЛНР и ДНР 113 тел мирных жителей

В 2025 году следователи СКР эксгумировали 113 тел мирных жителей в массовых захоронениях на территории ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в массовых захоронениях могут находиться останки людей, «ставших жертвами преступлений киевского режима с 2014 года».

113 тел мирных жителей были найдены в поселке Лесная Дача, городе Северодонецке и его окрестностях, уточнили в СКР. Для идентификации личностей погибших следователи проводят генетические судебные экспертизы, а также устанавливают причины гибели.

В релизе ведомства также приводятся данные: с 2014 года СКР возбудил 8,1 тыс. дел о преступлениях ВСУ. В результате боевых действий погибли 7,2 тыс. мирных жителей, еще 20 тыс. — пострадали. Среди погибших — 225 детей.

Полина Мотызлевская