Челябинская дума присоединилась к просьбе ввести карты водителя СИМ

В Челябинске руководители представительных органов восьми городов подписали коллективное обращение с просьбой на законодательном уровне ввести обязательную регистрацию водителей самокатов через Госуслуги. Инициативу выдвинула председатель Екатеринбургской гордумы Анны Гурарий, сообщает пресс-служба органа.

Обращение подписали председатели городских дум Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Якутска, Волгограда, Перми, а также собраний депутатов Луганска и Магнитогорска.

Авторы инициативы предлагают сделать обязательным для горожан старше 16 лет получение карты водителя средства индивидуальной мобильности по типу Fan ID с обязательной идентификацией через Госуслуги. По мнению Анны Гурарий, идентификация должна стать превентивной мерой правонарушений и помочь сформировать культуру безопасного передвижения на самокатах.

Председатель Челябинской городумы Сергей Буяков, на чьей площадке проходила встреча, также поделился опытом регулирования вопроса в Челябинске и при этом подчеркнул необходимость дальнейшей проработки темы, в том числе через введение идентификации.

Коллективное обращение направят во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления, сопредседателю Ирине Гусевой в рамках проекта «Муниципальный диалог».