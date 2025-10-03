В Новосибирске осудят директоров «ИТС-Сибирь» и «ГИС Эксперт» за мошенничество

Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении двух руководителей коммерческих организаций, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более чем на 160 млн руб. Также одному из них вменяют дачу взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о главе «ИТС-Сибирь» Олеге Сидоренко и руководителе «ГИС Эксперт» Андрее Казакове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигуранты дела направили поддельные справки о стоимости выполненных работ и затрат. При этом фактически работы в рамках госконтрактов выполнены не были. Ущерб областному бюджету правоохранителями оценивается более чем в 165 млн руб. На имущество обвиняемых наложен арест более чем на 184 млн руб. Прокуратурой региона заявлен иск к фигурантам дела на возмещение ущерба бюджета в размере около 165 млн руб.

Кроме того, считает следствие, Андрей Казаков передал замначальника «Территориального управление автодорог» Новосибирской области Константину Громенко деньги и имущество на общую сумму свыше 197 млн руб. За взятки, говорится в сообщении ведомства, чиновник помог организовать заключение контрактов компаниям на выгодных для них условиях, оказывал общее покровительство, а также обеспечивал прием работы на объектах.

Как писал «Ъ-Сибирь», уголовное дело в отношении Константин Громенко было возбуждено в июне 2024 года. Олег Сидоренко был помещен под домашний арест в мае 2024-го, в июне того же года суд отправил под стражу Андрея Казакова.

Александра Стрелкова