Хинштейн сообщил о госпитализации одного из вернувшихся жителей Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о прибытии в Курск 10 жителей Суджанского района, вернувшихся в Россию при вчерашнем обмене пленными с Украиной. Одному из жителей региона потребовалась госпитализация, уточнил глава региона. Часть вернувшихся находится в пункте временного размещения.

Господин Хинштейн также рассказал о том, с чем столкнулись жители при атаке на регион в августе 2024 года. «Одна из женщин, Юлия, пока нацисты удерживали ее населенный пункт в Суджанском районе, потеряла родственников: на ее глазах погибли от вражеского удара родители, а в Казачьей Локне умерла тетя. Сама была ранена. И даже несмотря на эти страшные испытания, Юлия обрела свою любовь: познакомилась с мужчиной, который ухаживал за ней с переломом и поддерживал в трудные минуты. Михаил пока остается на территории Украины. Она пообещала, что обязательно будет ждать его здесь, дома»,— написал губернатор.

2 октября Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «185 на 185». В Минобороны сообщали, что вместе с военнослужащими в Россию вернулись 20 «гражданских лиц». Позднее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что среди гражданских — 10 жителей Суджанского района и 10 человек, которых на Украине удерживали в спецучреждениях. Все ли они являются жителями Курской области — не сообщалось. Сейчас на украинской территории находятся еще 13 курян.

Полина Мотызлевская