В Екатеринбурге вымогателя осудили на 13 лет за госизмену

Свердловский областной суд назначил Константину Маркову наказание в виде 13 лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима со штрафом 320 тыс. руб. и последующим ограничением свободы сроком на два года. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

По данным следствия, Константин Марков за деньги от спецслужб Украины передавал персональные данные жителей РФ, которые позже могли быть использованы в интересах спецслужб иностранных государств.

Ранее Константин Марков уже был осужден Свердловским облсудом на семь лет и шесть месяцев за похищение человека (ч.3 п. а. ст. 126 УК РФ) и вымогательство (ч.3 п. а. ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, банда молодых людей, в которую входил Константин Марков, под видом полицейских угрожали своим жертвам возбуждением уголовных дел и вымогали деньги. В группировку входили Ренат Ниязов (его следователи считают организатором), Глеб Белых, Константин Марков, Глеб Васильев (сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии) и Семен Шолев. Остальные участники группировки в зависимости от тяжести совершенных преступлений получили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима от семь до одиннадцати лет с ограничением свободы на срок от полутора до двух лет и штрафами.

Артем Путилов