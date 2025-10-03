«Ростех» запустил в Красноярске производство пластин для космической отрасли

В Красноярске холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») запустил первое в России промышленное производство полированных пластин из германия. Их используют в качестве основы солнечных элементов для космической отрасли и возобновляемой энергетики. Инвестиции в создание линии производства превысили 328 млн руб., из которых 222 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ

«Солнечные элементы на германиевых подложках активно применяются в бортовых источниках питания, поскольку могут обеспечить срок их существования в 15 и более лет. Мы готовы удовлетворить большую часть спроса на российском рынке», — рассказал генеральный директор «Швабе», член бюро союза машиностроителей России Вадим Калюгин. По оценкам холдинга, емкость российского рынка пластин составляет около 50 тыс. единиц. Ранее 90% объема обеспечивали импортные поставки.

Полированные пластины из германия используют для фотоэлектрических преобразователей, которые применяют в космической отрасли в качестве альтернативы кремниевым. Германиевые солнечные элементы имеют более высокий КПД относительно кремниевых — порядка 30%, обладают повышенной радиационной стойкостью и механической прочностью, отмечают в холдинге.

В июле 2025 года компания запустила на собственной площадке — АО «Германий» — в Красноярске первое в России производство особо чистого тетрахлорида германия. Он используется для создания оптоволокна для подключения ЦОД и создания инфраструктуры сетей 5G.

Лолита Белова