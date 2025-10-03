Через Курганскую область не пропустили 66 тонн лука без маркировки

На пункте пропуска в Курганской области остановили автомобили, перевозившие 66 т лука. Причиной стало отсутствие маркировки на продукции, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз досмотрели на автомобильном пункте пропуска «Петухово» 1 октября. Машины следовали из Жамбылской области Казахстана в Екатеринбург. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что маркировка была только на видных мешках с луком, а на товаре в глубине кузова ее не было.

Водителей оштрафовали, машины направили обратно в Казахстан.

Ольга Воробьева