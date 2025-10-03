В Башкирии построят комплекс по разведению коров за 758 млн рублей

ООО «Племенное хозяйство "Артемида"» планирует инвестировать в строительство молочно-товарного животноводческого комплекса по разведению коров голштинской породы 758 млн руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «инвестиционном часе» в правительстве региона директор и владелец компании Евгений Пожидаев.

Инвестор уже начал строить на действующей площадке предприятия корпуса для содержания около 1,8 тыс. коров. Там планируют оборудовать доильный цех мощностью 17 тыс. тонн молока в год. На производстве создадут 15 новых рабочих мест.

Проекту присвоили статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на закупку племенного скота и окажут помощь в подключении комплекса к инженерным сетям.

ООО «Племенное хозяйство "Артемида"» зарегистрировано в селе Бекетово Кармаскалинского района в феврале 2009 года. Компания занимается смешанной хозяйственной деятельностью. В 2024 году выручка составила 763 млн руб., чистая прибыль — 71,5 млн руб.

