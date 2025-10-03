Отправившийся на СВО председатель думы Можги вновь возглавил местный парламент

Председателем гордумы Можги вновь избрали Андрея Чернова, ранее уже возглавлявшего местный парламент. Три года назад, во время частичной мобилизации, господин Чернов добровольно отправился на СВО. Об избрании сообщает пресс-служба гордумы Можги. За кандидатуру господин Чернова (партия «Единая Россия») отдали голоса 21 депутат. Первая сессия гордумы состоялась 1 октября.

Фото: Андрей Чернов, vk

Андрей Чернов являлся депутатом гордумы Можги шестого и седьмого созывов, с 2016-го по 2025 годы. В 2020 году был избран председателем местного парламента. С 2018 года руководит ООО «Сервисный Центр». Отправку на СВО в сентябре 2022 года господин Чернов объяснял необходимостью «встать на защиту своей Родины». В августе 2025 года военнослужающий приехал в город во время очередного отпуска для «решения городских вопросов».

Выборы в гордуму Можги проходили с 12 по 14 сентября. 20 мандатов получили представители партии «Единой России», четыре — «КПРФ», по одному — «ЛДПР» и «Новые люди». Всего 26 депутатов.