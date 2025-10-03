Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Демонстрация прошла по Парижу стороной

Забастовки и протесты 2 октября в столице Франции массовостью не отличились

2 октября в Париже прошли обещанные профсоюзами забастовки и демонстрации. Масштабных шествий, которыми снова пугали горожан, не произошло. По данным Всеобщей конфедерации труда CGT, по всей Франции вышло около 600 тыс. человек, по данным Министерства внутренних дел — всего 195 тыс. Даже если правда где-то посередине, тенденция очевидна: протесты идут на спад, и это заметно в сравнении с акцией 18 сентября, собравшей, по разным данным, от полумиллиона до миллиона человек. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Если накануне 18 сентября префектура советовала закрывать банки и магазины по пути шествия, то в этот раз никаких особых приготовлений не потребовалось. Левым силам хотелось показать рост мобилизации после 18 сентября, но на этот раз число участников оказалось заметно меньше: полиция насчитала лишь 24 тыс. демонстрантов в Париже.

Почему протесты потеряли масштаб? Прежде всего вводные остались прежними: со времени первой акции правительство не сделало ни одного неосторожного шага. Даже новый состав кабинета до сих пор заставляет себя ждать. Пришлось вновь протестовать на том же месте и по второму кругу.

В итоге важным итогом дня стало именно отсутствие того, чего многие ожидали: бурных столкновений, массовых шествий, атмосферы большого социального кризиса.

Зато на фоне общего снижения протестного энтузиазма стали заметны противоречия между умеренными силами и радикальными группировками. Первые предпочитают осторожную тактику — давление на правительство через парламент и переговоры. Вторые требуют уличной конфронтации и постоянного шума на улицах.

Лидер социалистов Оливье Фор и его соратники фактически подверглись обструкции со стороны радикалов: отказавшись идти на компромисс с «Непокорившейся Францией», социалисты дистанцировались от радикальной повестки. В ответ радикалы освистали их, обвинив в предательстве и саботаже «общего дела».

В проигрыше оказались профсоюзы. Именно они рассчитывали на широкую поддержку, но их способность поднимать людей на демонстрации на сей раз оказалась ограниченной. Социальные требования — повышение зарплат, борьба с дороговизной — звучат все так же громко, но уличная аудитория сокращается. Люди предпочли выйти на работу, сохранив «синицу» в руках в виде дневной зарплаты вместо «журавля» радикальных требований. На демонстрации пришли в основном активисты, для которых протест стал привычной формой существования.

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Для парижан забастовка 2 октября превратилась скорее в «рутину» французской политики, чем в событие. Даже попыток столкновений с полицией, столь привычных для французских акций, почти не было. Однако вечером политическая энергия все же проявилась — но не там, где ее ждали. На площади Республики в Париже состоялся митинг в поддержку «Флотилии для Газы», перехваченной израильскими военными. Именно там активисты левых движений и их союзники из различных ассоциаций сумели найти общий язык вокруг лозунгов о «справедливости для Палестины».

Как во Франции прошли забастовки 18 сентября

Лидеры левых партий, включая Жан-Люка Меланшона и Матильду Пано из «Непокорившейся Франции», использовали трибуну, чтобы обвинить правительство Франции в бездействии и потребовать санкций против Израиля. В отличие от социального протеста, растворившегося днем в равнодушии, здесь митинг обрел привычную разрушительную энергию. Полиции пришлось дважды применять слезоточивый газ для разгона толпы.

Возможно, наступает момент, когда социальная мобилизация во Франции ослабевает, а международные темы становятся катализатором протестной активности. Для французских левых это одновременно и шанс, и риск. Шанс — потому что солидарность с Газой по-прежнему объединяет и дает эмоциональный заряд, а риск — потому что внутренняя повестка на этом фоне тонет в рутине и межпартийных разборках.

Алексей Тарханов

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Aurelien Morissard / AP

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Aurelien Morissard / AP

