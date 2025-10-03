Объемы строительства в Башкирии снизились по сравнению с прошлым годом на 3,4%

За восемь месяцев строительные компании и индивидуальные застройщики Башкирии выполнили работы на общую сумму 268,7 млрд руб., сообщает Башстат. По сравнению с январем-августом прошлого года, результаты в сопоставимых ценах снизились на 3,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В этом году самым активным месяцем для строителей был март, когда объемы работ превысили 41,5 млрд руб. (на 21,6% больше, чем годом ранее). Наиболее низкую выработку девелоперы и население показали в январе — объем работ в стоимостном эквиваленте составил менее 20,5 млрд руб., (на 5,4% меньше значений начала 2024 года).

По итогам первого полугодия строительная отрасль продемонстрировала рост показателей на 0,6%. К концу июля положительная динамика сменилась отставанием в 1,5%.

В январе-августе прошлого года затраты на строительство новых объектов, а также на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений увеличились к такому же периоду 2023 года на 6,2%.

Идэль Гумеров