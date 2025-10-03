У самолета «Аэрофлота» возникла неисправность во время вылета из Иркутска
Самолет «Аэрофлота» при выполнении рейса из Иркутска в Москву вернулся в аэропорт вылета. У воздушного судна возникли технические неисправности при разгоне по взлетно-посадочной полосе, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.
Ведомством организована проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Как писал «Ъ-Сибирь», 1 октября самолет S7, летевший из Братска (Иркутская область) в Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам.