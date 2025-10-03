В Челябинске с начала года снесли 412 торговых киосков и павильонов

С начала 2025 года в Челябинске демонтировали 630 незаконно установленных объектов. 412 из них — торговые киоски и павильоны, сообщает пресс-служба городской администрации.

Территории, где ранее были установлены незаконные объекты, начинают благоустраивать. Там формируют газоны, высаживают деревья, устанавливают скамейки и вазы с цветами.

Работы выполняют сотрудники МКУ «Городская среда». За девять месяцев они выполнили годовой план по демонтажу незаконных объектов.

Ольга Воробьева