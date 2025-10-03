В Ижевске задержали руководителя оборонного предприятия за мошенничество на 6 млн рублей

В Ижевске задержали руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, который похитил 6,12 млн руб., выделенных на исполнение государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что фигурант, действуя в интересах подконтрольного ему предприятия, организовал подготовку и предоставление на предприятие расчетно-калькуляционных материалов, содержащих завышенную стоимость комплектующих. В результате чего похитил более 6 млн руб.

На фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Максимальное наказание за данное преступление — до 10 лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина